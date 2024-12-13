В Минской области подвели итоги работы в АПК – лучших работников наградили

В Минской области подвели итоги работы в сфере АПК – акцент на животноводство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Лучшие получили награды.

В зале более 200 передовиков. Это те, кто вносит значительный вклад в развитие сельского хозяйства: получает высокие результаты и, как следствие, прибыль. Грамотами и благодарностями Минского облисполкома отмечены руководители, зоотехники, операторы машинного доения, ветврачи. В экономике аграрной отрасли животноводство занимает ключевое значение. Продукция активно поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт. Сфера динамично развивается, наблюдается устойчивый прирост производства продукции.

Владимир Машков, водитель погрузчика сельхозфилиала «Слуцкий сыродельный комбинат»:

Первое место за заготовки кормов получил, около 115 тысяч тонн затрамбовал в этом сезоне травяных и кукурузных кормов. Технологии по-любому надо соблюдать, чтоб постоянно трамбовалось, воздух выходил оттуда, будут хорошие корма, молоко.

Ирина Матецкая, главный зоотехник сельхозпредприятия «Крайск» Логойского района:

Наше хозяйство награждается за заготовку кормов и за производственные показатели по производству молока. Естественно, если мы заготовили хорошие корма, значит у нас повысилось производство молока на 114 % к уровню прошлого года.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Перед нами масштабные планы. Если в отрасли молочного животноводства мы не первый год движемся по намеченной стратегии, стратегии строительства новых современных молочно-товарных комплексов. И те поручения, которые давал Президент нашей страны, мы видим через определенный промежуток времени на какой результат мы должны выйти.