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Новая школа на 720 мест с бассенойном, игровыми и спальными комнатами открылась в Солигорске

31 августа 2013 13:34
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Новости Беларуси. Новая школа на 720 мест открылась 31 августа в Солигорске. Объект введен по поручению Президента в кратчайшие сроки – менее чем за год. Большое четырехэтажное здание дополняет трехэтажный ясли-сад.

Эта школа одна из самых современных в Беларуси. Учебные кабинеты оснащены последними новинками техники, есть игровые комнаты для младших, спальные и гардеробные помещения, а также лаборатории, библиотека, актовый зал, несколько спортивных залов и бассейн. При входе действует электронная система пропуска.

Учебно-педагогический комплекс построили в новом микрорайоне, что существенно улучшило ситуацию с дефицитом свободных мест в других школах и детских садах Солигорска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьница:
Второй дом, целыми днями проводишь в школе. Очень большой праздник.

Василий Шпаковский:
Прекрасный подарок. Наверное, лет 20 ждали эту школу, потому что все школы, как говорится, переполнены, 8 первых классов пойдет в эту школу. Это очень хорошо.

Борис Батура, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Войдя в эту школу, молодой человек в первый класс, думаю, сразу почувствует какие-то обязательства, которые возложило на него государство, когда он начинает ходить в школу. И будет, конечно, относиться к этому богатству очень бережно.

# общество # Миноблисполком # Борис Батура # Фотофакт # Школы в Беларуси

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