Новости по тегу #МИД Беларуси

Собеседники отметили, что белорусско‑суданское сотрудничество активно развивается: контакты между профильными ведомствами становятся все более регулярными.
Причиной стала атака украинского беспилотника на грузовой автомобиль 8 октября в Брянской области России.
Гражданка Беларуси тяжело пострадала в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль в Брянской области России. Женщина находилась в машине в качестве пассажира.
Из-за полученных тяжелых ранений женщине потребовалась ампутация конечностей.
Беларусь выражает солидарность с пострадавшими и надеется на скорейшую деэскалацию напряженности.
В центре внимания – подготовка зарубежных визитов на высшем уровне. В приоритете – экономический интерес.
Глава белорусского внешнеполитического ведомства провел встречу с индийским коллегой. В центре внимания был весь спектр двустороннего сотрудничества между странами.
Встреча проходит в выездном формате. Участники перемещаются по главным экспертным площадкам Минска и обсуждают проблемы на местах.
Накануне в горном регионе Гурия экскурсионный микроавтобус, в котором находилось 19 пассажиров, сорвался в глубокое ущелье. На опасном повороте водитель не справился с управлением.
Граждане Беларуси с двойным гражданством обязаны пересекать границу республики только по отечественным документам.
Глава нашего внешнеполитического ведомства Максим Рыженков провел встречу со своим алжирским коллегой.
Министерство иностранных дел выступило с официальным заявлением в связи с закрытием Латвией границы с Беларусью.
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