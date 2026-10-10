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Новости по тегу #МИД Беларуси

Посол Беларуси вручил копии верительных грамот в МИД Республики Судан
10 октября 2026 16:34

Посол Беларуси вручил копии верительных грамот в МИД Республики Судан

Временному поверенному в делах Украины в Беларуси вручена нота протеста – МИД
09 октября 2026 16:43

Временному поверенному в делах Украины в Беларуси вручена нота протеста – МИД

В МИД рассказали о состоянии белоруски, пострадавшей в результате атаки БПЛА
08 октября 2026 16:45

В МИД рассказали о состоянии белоруски, пострадавшей в результате атаки БПЛА

Гражданка Беларуси получила тяжелые ранения в Брянской области – МИД
08 октября 2026 13:48

Гражданка Беларуси получила тяжелые ранения в Брянской области – МИД

МИД Беларуси призвал Францию освободить задержанных на протестах детей
02 октября 2026 16:58

МИД Беларуси призвал Францию освободить задержанных на протестах детей

Рыженков провел двусторонние переговоры с участниками Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
23 сентября 2026 09:02

Рыженков провел двусторонние переговоры с участниками Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Рыженков по поручению Президента принимает участие в саммите БРИКС в Индии
12 сентября 2026 16:53

Рыженков по поручению Президента принимает участие в саммите БРИКС в Индии

Подготовка кадров и экспорт образовательных услуг! Национальная школа ректоров стартовала в Минске
26 августа 2026 17:15

Подготовка кадров и экспорт образовательных услуг! Национальная школа ректоров стартовала в Минске

МИД Беларуси окажет содействие в возвращении пострадавших граждан из Грузии
13 августа 2026 11:06

МИД Беларуси окажет содействие в возвращении пострадавших граждан из Грузии

МИД напомнил правила пересечения границы для белорусов с двойным гражданством
11 августа 2026 08:05

МИД напомнил правила пересечения границы для белорусов с двойным гражданством

Беларусь рассматривает Алжир в качестве одного из ключевых партнеров в Северной Африке – Рыженков
06 августа 2026 13:49

Беларусь рассматривает Алжир в качестве одного из ключевых партнеров в Северной Африке – Рыженков

В погоне за политическими очками в Риге забыли о людях – МИД о закрытии Латвией границы с Беларусью
03 августа 2026 13:56

В погоне за политическими очками в Риге забыли о людях – МИД о закрытии Латвией границы с Беларусью