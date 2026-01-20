Беларусь и ООН подписали план сотрудничества на 2026 год

Не только содействовать миру, но и продвигать национальные интересы. В этом направлении наша страна уже десятки лет работает в тесном контакте с Организацией Объединенных Наций. План сотрудничества с ООН на 2026 год 20 января подписали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе плана – 24 пункта. Это вдвое больше, чем было в 2025 году. Здесь и мероприятия, приуроченные к Году белорусской женщины, ряд из них – по чернобыльской проблематике. Есть и посвященные вопросам мира и развития, в том числе в контексте разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Также в план вошли традиционные мероприятия, приуроченные к важным историческим вехам.

Ирина Величко, начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси:

Мы работаем в тесном взаимодействии для выполнения наших национальных стратегий. И Организация Объединенных Наций, которая обладает своеобразным экспертным потенциалом, финансовым потенциалом, как это ни парадоксально в нынешнее время звучит, тем не менее... И мы, конечно же, этот потенциал используем, этот опыт используем, вносим свой белорусский опыт, потому что нам тоже есть что показать, есть чем поделиться.

У белорусской стороны есть твердая нацеленность на реализацию всего комплекса предложенных мер. План сотрудничества на 2026 год подготовлен в развитие Рамочной программы между нашей страной и Организацией Объединенных Наций в области устойчивого развития, рассчитанный до 2030 года.