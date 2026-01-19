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МИД: в числе пострадавших в результате крушения поездов в Испании белорусских граждан нет

19 января 2026 13:50
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В МИД сегодня,19 января, подтвердили информацию, что в числе пострадавших в результате крушения поездов в Испании белорусских граждан нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД: в числе пострадавших в результате крушения поездов в Испании белорусских граждан нет-2

Напомним, железнодорожная катастрофа 18 января унесла по меньшей мере 39 жизней, ранения получили около 150 человек. Поезд, следовавший по маршруту «Малага – Мадрид», сошел с рельсов и выехал на соседний путь. Там он столкнулся с другим локомотивом. В МИД Беларуси выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

# МИД Беларуси

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