МИД: Беларуси в 2025 году удалось обеспечить устойчивость внешнеполитического курса

Укрепление союзов и расширение географии сотрудничества. Несмотря на сложную международную обстановку, Беларусь в 2025 году сумела сохранить устойчивость своего дипломатического курса и заметно усилить позиции на мировой арене. Об этом заявили сегодня, 11 марта, на итоговой коллегии внешнеполитического ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул глава МИД Максим Рыженков, безусловным приоритетом оставалось стратегическое партнерство с Россией. В 2025 году союзное взаимодействие вышло на беспрецедентный уровень – товарооборот двух стран достиг рекордных 55 миллиардов долларов, а реализация интеграционных решений позволила укрепить безопасность в рамках обновленной стратегии Союзного государства.

Одновременно Беларусь активно развивала сотрудничество на других направлениях. В период председательства в Евразийском экономическом союзе были подписаны соглашения о свободной торговле с Монголией, ОАЭ и Индонезией, а в Минске прошел масштабный Евразийский экономический форум с участием делегаций из более чем трех десятков стран.

Особое внимание уделяется и государствам так называемой дальней дуги. Стратегическим партнером остается Китай, расширяется взаимодействие с Индией, растет и присутствие Беларуси в Африке. Экспорт на континент уже достиг 670 миллионов долларов, а к 2030 году, согласно утвержденной программе сотрудничества, этот показатель планируют увеличить более чем вдвое.