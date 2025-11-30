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МЧС получило ответ от Литвы на запрос об инциденте на территории Игналинской АЭС

30 ноября 2025 07:35
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Исходя из всей щепетильности ситуации можно сказать – не прошло и пол года. МЧС Беларуси наконец то получило ответ от литовской стороны на запрос об инциденте на территории Игналинской атомной электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЧС получило ответ от Литвы на запрос об инциденте на территории Игналинской АЭС-2

Согласно сообщению, в блоке фильтрации воздуха дробеструйной установки комплекса первичной переработки радиоактивных отходов произошло возгорание. Пожар был потушен, пострадавших нет, выброса радиоактивных материалов не произошло. Событие предварительно классифицируется как «ниже шкалы» по международным нормам ядерных и радиологических событий МАГАТЭ. Внешняя помощь не потребовалась.

Напомним, ее предлагала Беларусь, оставаясь в неведении. Об инциденте на закрытой литовкой АЭС стало известно из СМИ 25 ноября. МЧС нашей страны на эти новости отреагировало оперативно, осуществляя постоянный мониторинг радиационной обстановки в самом ближайшем к Игналине Браславском районе. 

# Беларусь-Литва # МИД Беларуси

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