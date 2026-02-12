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МИД подтвердил информацию о визите высокопоставленного французского дипломата в Беларусь

12 февраля 2026 18:12
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Визит, о котором западные СМИ заговорили еще в пятницу, 12 февраля официально подтвердили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД подтвердил информацию о визите высокопоставленного французского дипломата в Беларусь-2

5 и 6 февраля по приглашению нашей стороны в Беларусь приезжал высокопоставленный сотрудник внешнеполитического ведомства Франции. Речь о Брисе Рокфее – директоре департамента континентальной Европы главного департамента по политическим вопросам и вопросам безопасности МИД Франции. В Минске он встретился с заместителем министра иностранных дел Беларуси Игорем Секретой.

МИД подтвердил информацию о визите высокопоставленного французского дипломата в Беларусь-4

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Белорусская сторона поддерживает регулярные рабочие контакты как с Францией, так и с другими западными государствами. При этом диалог – как по двусторонним каналам, так и на полях многосторонних мероприятий – зачастую имеет конфиденциальный характер. Мы всегда открыты к равноправному диалогу, если он строится на принципах взаимного уважения и нацелен на поиск решений, представляющих обоюдный интерес.

Также французский дипломат принял участие в консультациях с представителями белорусского экспертно-аналитического сообщества. В белорусском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные визиты – обычная дипломатическая практика и не являются чем-то из ряда вон выходящим.

# МИД Беларуси # Руслан Варанков # Международная политика

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