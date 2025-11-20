МИД Беларуси: сохраняется риск нового одностороннего закрытия границы Вильнюсом

Сейчас о ситуации вокруг открытия Литвой контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью. Хотя переходы работают, высокого трафика не наблюдается. Напомним, что ночью сопредельная сторона открыла шлагбаумы, предупредив об этом официально нашу страну в последнюю очередь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение о возобновлении работы КПП «Шальчининкай» и «Мядининкай» (с белорусской стороны – «Бенякони» и «Каменный Лог») было принято с нарушением установленных процедур, отмечают в МИД Беларуси и напоминают, что решение о закрытии границы было принято литовской стороной в одностороннем порядке, носило исключительно политизированный характер и принималось вне процедуры и сроков, предусмотренных действующими международными договорами. Так, например, в соответствии с двусторонним соглашением о пунктах пропуска через государственную границу официальное уведомление о таких действиях должно быть направлено заблаговременно: от 1 до 5 дней.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Литовская сторона в очередной раз показала пренебрежение своими международно-правовыми обязательствами. Также сохраняется риск нового одностороннего закрытия границы Вильнюсом, о чем литовские власти прямо заявляют. Это чревато серьезными последствиями для простых граждан и юридических лиц. В связи с этим остается актуальным предложение белорусской стороны о проведении консультаций на уровне министерств иностранных дел двух стран для выработки устойчивого решения по вопросу функционирования пунктов пропуска через белорусско-литовскую границу и предотвращения подобных ситуаций в будущем. Нам, Республике Беларусь и Литовской Республике, нужна граница, не разделяющая, а объединяющая народы. Мы исходим из этого. Все зависит от властей Литвы.

Пока же из-за необдуманных действий литовских властей, бизнес соседней страны подсчитывает убытки, а простые люди наконец получили возможность съездить к родственникам. Семейные связи – то, что несмотря на политику, объединяет наши народы.

Для меня очень важно, потому что у меня семья, и мне нужно ездить. Сам я из Литвы, а жена, дети из Беларуси.