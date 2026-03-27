Варанков: мы готовы обсуждать в Литвой любые проблемные вопросы без каких-либо предварительных условий

Литве, а точнее тем, кто принимает политические решения в Вильнюсе, предлагают взглянуть на карту нашего региона свежим и рациональным взглядом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь транзит – это не политическая игрушка, а обязательство перед теми, кто прокладывает маршруты. Особенно когда за них просят из-за океана. Спецпосланник президента США призвал Вильнюс начать диалог с Минском и возобновить торговлю между двумя странами. Эти слова Джона Коула сегодня цитируют литовские СМИ.

В Вильнюсе после заявлений американского представителя признали неизбежность контактов с белорусской стороной. Премьер-министр Литвы сообщила, что предложение о встрече на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств будет рассмотрено. Но! И вот это ключевое – с условиями.

Среди них официальный Вильнюс называет, в том числе, возврат литовских грузовиков без оплаты. И это притом, что Минск накануне проявил жест доброй воли и в разы снизил оплату за нахождение машин в течение четырех месяцев. Торг, который Вильнюс сейчас пытается открыть, прагматичный Вашингтон явно не оценит. Об этом сегодня, 27 марта, предупредили Литву в МИД Беларуси.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

В Минске неоднократно и предельно ясно заявляли: мы готовы обсуждать любые проблемные вопросы без каких-либо предварительных условий. Это базовый принцип, который понятен всем, включая наших партнеров за океаном: недавний визит спецпосланника президента США Джона Коула это наглядно подтвердил. При этом обращаем внимание: Беларусь ни к каким третьим сторонам за посредничеством не обращалась. Инициативы, звучащие от внешних партнеров, – это их собственное видение. Мы готовы такие предложения рассматривать, но не по чьей-либо указке. Искусственные же ультиматумы, которые пытается выдвигать Вильнюс, не имеют ничего общего ни с дипломатией, ни с нормальной практикой. Литва рискует нарваться на двойные проблемы: потерять доверие США и белорусские грузы. К слову, без них Клайпедский порт и литовские железные дороги продолжают терять миллиард евро ежегодно. При этом американский представитель прямо заявил, что наши калийные удобрения нужны Соединенным Штатам.