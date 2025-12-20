Главы МИД Беларуси и Венесуэлы в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Карибском бассейне

Беларусь и Венесуэла развивают дружественный и открытый межгосударственный диалог. Намерены и в дальнейшем взаимодействовать по актуальным вопросам двусторонней повестки дня. Об этом было заявлено во время телефонного разговора министров иностранных дел двух стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог состоялся по инициативе венесуэльской стороны. Так, Иван Хиль Пинто проинформировал Максима Рыженкова о ситуации в Карибском бассейне. Передал слова благодарности Президента Венесуэлы в адрес Александра Лукашенко за поддержку Каракаса. В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси подтвердил позицию главы нашего государства о неприемлемости и бесперспективности любых агрессивных действий и эскалации в отношении Венесуэлы, а также о безальтернативности мирного пути для разрешения всех вопросов.