В МИД Беларуси выразили соболезнования в связи с жертвами пожара на швейцарском курорте

Четверть века в эфире! Телеканалу СТВ 25 лет – самое интересное из истории «Столичного телевидения»

В день нашего рождения, листая страницы вот уже четвертьвековой истории, мы покажем то, что обычно тщательно скрываем – нашу кухню, а еще искренне, без купюр расскажем о том, как готовим для вас самые горячие и вкусные блюда.