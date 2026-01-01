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В МИД Беларуси выразили соболезнования в связи с жертвами пожара на швейцарском курорте

01 января 2026 16:54
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Информации о том, что среди пострадавших есть граждане Беларуси, на данный момент не поступало. Наше Посольство в Швейцарии находится в контакте с местными властями по данному инциденту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При взрыве на горнолыжном курорте в швейцарских Альпах погибли десятки человек.

В МИД Беларуси выразили соболезнования в связи с жертвами пожара на швейцарском курорте-2

Это трагическое происшествие напоминает, что безопасность гостей и персонала, в том числе пожарная, должна быть абсолютным приоритетом для администраций всех мест отдыха, – подчеркнули в Министерстве иностранных дел Беларуси и выразили искреннее сочувствие родным и близким погибших, пожелали всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

# МИД Беларуси

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