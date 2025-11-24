Совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России состоится в Москве

Беларусь и Россия последовательно укрепляют интеграцию: Союзное государство – площадка для совместных решений в экономике, обороне и социальной сфере. У Минска и Москвы также общая внешняя политика по ряду направлений. В российской столице состоится очередное совместное заседание коллегии министерств иностранных дел Беларуси и России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С двухдневным рабочим визитом Москву посетит глава нашего МИД Максим Рыженков. Он начинается сегодня, 24 ноября. Такие совместные заседания проходят ежегодно. Представители внешнеполитических ведомств двух государств обсуждают как вопросы двусторонней повестки, так и сотрудничество на площадках различных интеграционных объединений и международных организаций.

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России:

В рамках предстоящего мероприятия стороны подведут промежуточные итоги выполнения решений предыдущего заседания и программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников договора о создании Союзного государства на 2024-2026 года. Планируется обсуждение вопросов взаимодействия по совместному использованию дипломатического инструментария, продвижению традиционных ценностей, сбережению исторической памяти. Будут рассмотрены пути дальнейшего углубления координации подходов по сотрудничеству с дружественными государствами, объединениями, а также выстраиванию отношений со странами с недружественными режимами, имеется в виду с государствами, в которых сейчас засеяли эти самые недружественные режимы, и недружественными организациями, включая противодействие их санкционной и юридической агрессии.

Отметим, ежегодные заседания коллегии проходят по очереди в Минске и Москве и являются действенным механизмом синхронизации усилий двух стран на международной арене.