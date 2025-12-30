МИД: Беларусь внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг острова Тайвань

Беларусь внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг острова Тайвань. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь поддерживает все усилия китайского правительства по достижению национального воссоединения, защите суверенитета и территориальной целостности.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Ни одно государство не имеет права вмешиваться во внутренние дела других стран и осуществлять давление, в том числе путем политической, финансовой, военной и иной помощи. Подобные действия ведут к эскалации напряженности, дестабилизируют обстановку и нарушают баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что в конечном итоге подрывает основы международной безопасности.

Сегодня, 30 декабря, Вооруженные Силы Китая начали масштабные учения вокруг Тайваня. Пекин назвал это ответными мерами на недавнюю оборонную сделку со Штатами. Согласно документу, Тайвань закупил крупнейшую за историю острова партию оружия. Теперь Китай намерен отработать проверку возможностей комплексной блокады портов Тайваня, чтобы предотвратить поставку американского вооружения.