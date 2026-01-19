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Варанков: Беларусь готова принять участие в деятельности Совета мира

19 января 2026 14:00
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Беларусь готова принять участие в деятельности Совета мира. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Руслан Варанков. Предложение стать учредителем новой международной организации было направлено Александру Лукашенко в личном обращении Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Варанков: Беларусь готова принять участие в деятельности Совета мира-2

Беларусь высоко ценит доверие партнеров. В нас они видят государство, способное взять на себя ответственную и благородную миссию по построению прочного мира – эти тезисы обозначены в тексте обращения главы Белого дома. Данное предложение наша страна также рассматривает как признание личных заслуг и международного авторитета главы государства.

Варанков: Беларусь готова принять участие в деятельности Совета мира-4

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Предложение было доложено Президенту Республики Беларусь и воспринято им положительно. Наша позиция такая: мы готовы принять участие в деятельности Совета мира, учитывая и надеясь, что эта организация расширит свои рамки и полномочия далеко за пределы предлагаемого в инициативе мандата. Это позволит ей деятельно участвовать в глобальных процессах по урегулированию международных конфликтов, что в конечном итоге поспособствует построению новой архитектуры международной безопасности, активно продвигаемой Беларусью в последние годы.

Совет мира призван стать ключевым элементом мирного плана США по Газе наряду с размещением международных сил и созданием нового механизма управления в этом регионе.

# Международная политика # МИД Беларуси # Руслан Варанков # Александр Лукашенко # Дональд Трамп

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