Варанков: Беларусь готова принять участие в деятельности Совета мира

Беларусь готова принять участие в деятельности Совета мира. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Руслан Варанков. Предложение стать учредителем новой международной организации было направлено Александру Лукашенко в личном обращении Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь высоко ценит доверие партнеров. В нас они видят государство, способное взять на себя ответственную и благородную миссию по построению прочного мира – эти тезисы обозначены в тексте обращения главы Белого дома. Данное предложение наша страна также рассматривает как признание личных заслуг и международного авторитета главы государства.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Предложение было доложено Президенту Республики Беларусь и воспринято им положительно. Наша позиция такая: мы готовы принять участие в деятельности Совета мира, учитывая и надеясь, что эта организация расширит свои рамки и полномочия далеко за пределы предлагаемого в инициативе мандата. Это позволит ей деятельно участвовать в глобальных процессах по урегулированию международных конфликтов, что в конечном итоге поспособствует построению новой архитектуры международной безопасности, активно продвигаемой Беларусью в последние годы.

Совет мира призван стать ключевым элементом мирного плана США по Газе наряду с размещением международных сил и созданием нового механизма управления в этом регионе.