Чжан Цинвэй – Лукашенко: мы искренне гордимся, что у китайского народа есть такой давний и хороший друг

Политические отношения Беларуси и Китая подкреплены серьезной экономической базой. Об этом заявил глава государства на встрече с заместителем председателя постоянного комитета 14-го Всекитайского собрания народных представителей Чжан Цинвэем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чжан Цинвэй, заместитель председателя Постоянного комитета 14-го Всекитайского собрания народных представителей:

Господин Президент, Вы в Китае очень известны. Китайцы хорошо знают о Вас. Мы искренне гордимся, что у китайского народа есть такой давний и хороший друг. Китайская сторона выражает готовность совместно с белорусской стороной рассматривать договоренности на высшем уровне как основное руководство для приумножения традиционной дружбы и углубление взаимовыгодного сотрудничества, а также для уплотнения взаимодействия на международной арене в целях модернизации наших стран и возрождения наших наций.

Визит парламентской делегации Китая продолжается. 14 июня гостей ожидает насыщенная программа.