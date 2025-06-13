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Чжан Цинвэй – Лукашенко: мы искренне гордимся, что у китайского народа есть такой давний и хороший друг

13 июня 2025 13:35
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Политические отношения Беларуси и Китая подкреплены серьезной экономической базой. Об этом заявил глава государства на встрече с заместителем председателя постоянного комитета 14-го Всекитайского собрания народных представителей Чжан Цинвэем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чжан Цинвэй – Лукашенко: мы искренне гордимся, что у китайского народа есть такой давний и хороший друг-2

Лукашенко – делегации КНР: мы готовы и дальше развивать наше сотрудничество, реализуя совместные проекты. Подробности здесь.

В свою очередь, Чжан Цинвэй поблагодарил Александра Лукашенко за возможность проведения встречи, несмотря на насыщенный график белорусского лидера. И передал искренний привет от председателя КНР Си Цзиньпина.

Чжан Цинвэй – Лукашенко: мы искренне гордимся, что у китайского народа есть такой давний и хороший друг-4

Чжан Цинвэй, заместитель председателя Постоянного комитета 14-го Всекитайского собрания народных представителей:
Господин Президент, Вы в Китае очень известны. Китайцы хорошо знают о Вас. Мы искренне гордимся, что у китайского народа есть такой давний и хороший друг. Китайская сторона выражает готовность совместно с белорусской стороной рассматривать договоренности на высшем уровне как основное руководство для приумножения традиционной дружбы и углубление взаимовыгодного сотрудничества, а также для уплотнения взаимодействия на международной арене в целях модернизации наших стран и возрождения наших наций.

Визит парламентской делегации Китая продолжается. 14 июня гостей ожидает насыщенная программа.

# Беларусь-Китай # Международное сотрудничество

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