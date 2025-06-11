Побратимство – новый драйвер развития. 11 и 12 июня в столице Башкортостана пройдут Дни Минска. В Уфе делегация Мингорисполкома и наших предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевым событием станет бизнес-форум. В его рамках планируется подписание соглашений о сотрудничестве в различных сферах. Также пройдут переговоры по совместным проектам между городами. Помимо деловой части, запланированы ярмарка белорусских товаров и спортивные мероприятия. Минские медики посетят ряд учреждений здравоохранения Уфы, поделятся с коллегами наработками.

Николай Гвоздь, заведующий отделом Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

У нас в части трансплантации органов и тканей в Беларуси очень большой опыт, очень хорошие результаты. В принципе, наш центр имеет высокий рейтинг не только в рамках стран СНГ, но и на мировом уровне. Поэтому нам есть чем поделиться, есть чем научить наших коллег.

К слову, 12 июня Уфе исполнится 451 год. В столице Башкортостана одновременно отметят День города, День России и день рождения национального героя Салавата Юлаева.