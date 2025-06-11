Уфа принимает Дни Минска – рассказываем, о чём уже договорились и что в программе

Партнерские отношения для Беларуси – это про открытость, честность и взаимное уважение. С российским народом нас связывает общая история, которая стала прочным фундаментом для дальнейшей дружбы. Союз двух уверенно движется по интеграционному пути. Немаловажную роль в этом процессе играют побратимские отношения между городами Беларуси и России. Так, Минск и Уфа подписали план мероприятий по развитию и расширению межмуниципальных отношений на 2026-2028 годы. В Башкортостане 11 июня стартовали Дни белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алеся Иванова, корреспондент:

Башкортостан – место, где гармонично переплетаются традиции и инновации. А еще Уфа входит в тройку самых зеленых городов России, и в этом наши столицы похожи. А о том, что же еще объединяет Минск и Уфу, говорили 11 июня на бизнес-форуме. Он собрал десятки участников: это представители власти, торгово-промышленной палаты, здравоохранения, социальной защиты, а также предприниматели. С каждым годом интерес между городами-побратимами только растет, как и количество заключенных соглашений о сотрудничестве в самых разных сферах. Минск и Уфа подписали план мероприятий по развитию межмуниципальных отношений на 2026-2028 годы.

По итогам бизнес-форума Минск и Уфа подписали план мероприятий по развитию и расширению межмуниципальных отношений. В последние годы на треке Беларусь – Башкортостан стали регулярными взаимные визиты делегаций на высоком уровне. В Уфе успешно работают промышленные кооперации, например, по производству троллейбусов из белорусских машинокомплектов. Ежегодно стороны наращивают и туристический потенциал. Мы видим дальнейшее развитие торговых отношений – глава администрации Уфы. Подробности здесь. В рамках бизнес-форума белорусская делегация познакомилась также с работой Ситуационного центра. Он размещен в здании муниципалитета. Здесь собирают и анализируют данные из различных информационных систем, связанных с жизнедеятельностью города. Будь то транспорт, коммунальные услуги или безопасность.

Руслан Гайсин, директор центра информационных технологий Уфы (Россия):

Сломанные бордюрные камни, стертая разметка, неработающие светофоры, дорожные знаки, ямы на дорогах и так далее, и так далее. Включая мусор, цветники и масса других инцидентов, которые сегодня требуется мониторить. То, что раньше делали десятки людей, сегодня делает один автомобиль, оснащенный программно-аппаратным комплексом сертифицированным. Вот это один из примеров рационализации труда наших сотрудников.

Безусловно, связывает наши народы и общая история. В год 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны белорусы и россияне помнят, какой ценой досталась независимость. Это утро наша делегация начала с возложения цветов к Вечному огню в парке Победы. В годы Великой Отечественной войны Уфа сыграла важную роль в тыловом обеспечении фронта. Город стал центром эвакуации многих промышленных предприятий, находившихся под угрозой оккупации. Дань уважения павшим героям отдали власти Минска и Уфы, участники военно-патриотических клубов и кадеты.