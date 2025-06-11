Минск и Уфа подписали план мероприятий по развитию межмуниципальных отношений на 2026-2028 годы

Союз «двух» уверенно движется по интеграционному пути. Немаловажную роль в этом процессе играют побратимские отношения между городами Беларуси и России. Так, Минск и Уфа подписали план мероприятий по развитию и расширению межмуниципальных отношений на 2026-2028 годы. В Башкортостане сегодня, 11 июня, стартовали Дни белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ охватывает широкий спектр направлений – от экономики и городского хозяйства до культурного обмена. Подписи под соглашением стороны поставили в ходе бизнес-форума. Дискуссионная площадка собрала десятки участников: это представители власти, торгово-промышленной палаты, здравоохранения, социальной защиты, а также предприниматели городов-побратимов. В ходе обсуждения затронули вопросы взаимной кооперации и обмена опытом в промышленности, медицине, туризме. В Беларуси, например, успешно реализуется программа оздоровления пенсионеров «Башкирское долголетие». Людям серебряного возраста субсидируется часть путевки для поездок в нашу страну. Только за последние несколько лет такой возможностью воспользовались свыше трех тысяч человек.

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:

Граждане пожилого возраста приезжают в Беларусь, начинается у них программа с города Минска, посещают также Хатынь, этнографические комплексы и другие. То есть это экскурсионная программа с проживанием, с питанием, полноценное знакомство с Минском и с Беларусью.