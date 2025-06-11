Мы видим дальнейшее развитие торговых отношений – глава администрации Уфы

Союз «двух» уверенно движется по интеграционному пути. Немаловажную роль в этом процессе играют побратимские отношения между городами Беларуси и России. Так, Минск и Уфа подписали план мероприятий по развитию и расширению межмуниципальных отношений на 2026-2028 годы. В Башкортостане сегодня, 11 июня, стартовали Дни белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ охватывает широкий спектр направлений – от экономики и культурного обмена до промышленной кооперации. Отличный пример сотрудничества между городами – совместное производство МАЗа и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Если еще пять лет назад объемы выпуска составляли от 20 до 60 единиц техники из отечественных машинокомплектов, то сейчас производят свыше 300 троллейбусов в год.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Были представлены те новинки, которые разработаны нашим Минским автомобильным заводом, которые вызвали серьезный интерес у наших коллег. И мы в ближайшее время организуем поставку для проведения в тестовом режиме апробации на улицах Уфы. Думаю, что после этой апробации мы сможем уже разговаривать серьезно на развитие дальше в этом отношении.

Ратмир Мавлиев, глава администрации Уфы (Россия):

Наши предприятия совместные – УТТЗ и МАЗ – входят в топ-3 самых крупных производителей электротранспорта. Это достойный результат, который мы смогли достичь за очень короткое время. Речь идет о трех годах буквально. И мы дальше продолжаем развивать, и нас очень интересует приобретение коммунальной техники, которая сегодня производится в Уфе, и она себя очень достойно зарекомендовала. И мы видим наше дальнейшее развитие в части торговых отношений. Подписи под соглашением стороны поставили в ходе бизнес-форума. Дискуссионная площадка собрала десятки участников: это представители власти, торгово-промышленной палаты, здравоохранения, социальной защиты, а также предприниматели городов-побратимов. Дорожные карты по реализации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве подписали Партизанский район Минска и администрации Калининского, Октябрьского, Советского и Кировского районов Уфы.