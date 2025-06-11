Мы видим дальнейшее развитие торговых отношений – глава администрации Уфы
Союз «двух» уверенно движется по интеграционному пути. Немаловажную роль в этом процессе играют побратимские отношения между городами Беларуси и России. Так, Минск и Уфа подписали план мероприятий по развитию и расширению межмуниципальных отношений на 2026-2028 годы. В Башкортостане сегодня, 11 июня, стартовали Дни белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ охватывает широкий спектр направлений – от экономики и культурного обмена до промышленной кооперации. Отличный пример сотрудничества между городами – совместное производство МАЗа и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Если еще пять лет назад объемы выпуска составляли от 20 до 60 единиц техники из отечественных машинокомплектов, то сейчас производят свыше 300 троллейбусов в год.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Были представлены те новинки, которые разработаны нашим Минским автомобильным заводом, которые вызвали серьезный интерес у наших коллег. И мы в ближайшее время организуем поставку для проведения в тестовом режиме апробации на улицах Уфы. Думаю, что после этой апробации мы сможем уже разговаривать серьезно на развитие дальше в этом отношении.
Ратмир Мавлиев, глава администрации Уфы (Россия):
Наши предприятия совместные – УТТЗ и МАЗ – входят в топ-3 самых крупных производителей электротранспорта. Это достойный результат, который мы смогли достичь за очень короткое время. Речь идет о трех годах буквально. И мы дальше продолжаем развивать, и нас очень интересует приобретение коммунальной техники, которая сегодня производится в Уфе, и она себя очень достойно зарекомендовала. И мы видим наше дальнейшее развитие в части торговых отношений.
Подписи под соглашением стороны поставили в ходе бизнес-форума. Дискуссионная площадка собрала десятки участников: это представители власти, торгово-промышленной палаты, здравоохранения, социальной защиты, а также предприниматели городов-побратимов. Дорожные карты по реализации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве подписали Партизанский район Минска и администрации Калининского, Октябрьского, Советского и Кировского районов Уфы.
Айдар Базгудинов, глава администрации Советского района Уфы (Россия):
Советский район города Уфы и Партизанский район города Минска действительно два серьезных района, которые сочетают в себе культурные кластеры, промышленные и так далее. Все, что необходимо для обмена опытом, для понимания ситуации, как двигаться, где-то что-то посмотреть, всегда хорошо у соседа поучиться.
В рамках бизнес-форума белорусская делегация познакомилась также с работой ситуационного центра. Он размещен в здании муниципалитета. Здесь собирают и анализируют данные из различных информационных систем, связанных с жизнедеятельностью города. Будь то транспорт, коммунальные услуги или безопасность. Цель такого пространства – обеспечить оперативное реагирование на различные ситуации и улучшить управление городской инфраструктурой.