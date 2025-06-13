Лукашенко посетил центр подготовки и применения беспилотников в Берёзовском районе

Начинаем с темы, которая, учитывая все современные вызовы и угрозы, а также последние тренды, определяет лицо национальной обороны любого государства. А Беларусь, учитывая наше особенное географическое положение, не просто «не исключение». Наша страна в этом деле должна быть на передовой, а, возможно, и на шаг впереди. Речь, разумеется, о беспилотных летательных аппаратах. С недавних пор это целая и особенная отрасль – от разработки и производства дронов до подготовки операторов и боевого применения машин. Сегодня эта тема в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко в Березовском районе посещает центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов. Подробности расскажет Полина Королева.

Полина Королева, корреспондент:

Мы находимся в Брестской области. Здесь сегодня работает Президент. Александр Лукашенко прибыл в 927-й центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов. Вопрос оборонительной способности государства главнокомандующий держит на жестком контроле, потому главное требование, особенно к мероприятиям подобного характера, – никакой показухи.

– Вы определились, какие нам беспилотники нужны и какие мы будем производить, а какие закупать?

– Определились. В центре внимания сегодня сами БПЛА, способы борьбы с ними и индивидуальная защита солдат. Ведь, как неоднократно отмечал Президент, технологии важны, но без людей работать они не будут.

Сразу по прибытии Президенту доложили о предназначении, составе и структуре беспилотной авиации Вооруженных Сил Беларуси.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

В настоящее время в общей структуре Вооруженных Сил в качестве самостоятельного компонента специальных войск созданы войска беспилотных авиационных комплексов. На данные войска возложены задачи по ведению воздушной разведки, нанесению огневого поражения противнику, наведению и корректировке огня, выполнению обеспечивающих функций в интересах других специальных войск.

Также Александр Лукашенко оценил комплексный тренажер подготовки операторов БПЛА. На нем военнослужащие проходят обучение, а также набирают необходимое количество часов налета. Уровень подготовки операторов главнокомандующему продемонстрировали на прикладном уровне. Здесь же, в центре, главнокомандующему показали оборудования в цехах производства, сборки и ремонта беспилотных авиационных комплексов. Уже на выставке представлены современные модели БПЛА и индивидуальной защиты.

Александр Воробей, заместитель директора по развитию 558-го авиаремонтного завода:

Сегодня мы представляем главе государства беспилотный авиационный комплекс «Чекан», который прошел комплекс испытаний и сейчас поставляется в Вооруженные Силы Республики Беларусь. В прошлый раз мы демонстрировали его боевое применение главе государства на Обуз-Лесновском полигоне в сентябре прошлого года. Он показал отличное, стопроцентное попадание. И было принято решение поставить на вооружение в Вооруженные Силы Республики Беларусь. Чем мы сейчас успешно и занимаемся. Надо, чтобы Вооруженные Силы начали эксплуатацию. И любая техническая единица, которая поступает на вооружение, она со временем потребует, конечно, доработок, потому что электроника, особенно в современном мире, развивается очень бурными темпами. И, естественно, после опытной эксплуатации потребуются какие-то доработки, к чему мы успешно готовы.

Анатолий Свириденко, начальник научно-исследовательской части Военной академии Беларуси:

Нами разработан не имеющий аналогов комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам «Тишина». Система обнаруживает беспилотный летательный аппарат. Команды с оптического канала передаются на дрон-перехватчик. Камера дрона-перехватчика захватывает этот беспилотный летательный аппарат, выдаются команды на двигатели, дрон стартует и путем удерживания дрона-нарушителя в центре кадра приближается к нему. И поражение происходит кинетической энергией. Есть попытки отдельно создать, отдельно куски нашего комплекса, но мы этот комплекс разработали в единой системе. Напомним, к активному развитию беспилотной авиации подтолкнул пример специальной военной операции. С учетом опыта этого конфликта дорабатывают и форму военнослужащих.