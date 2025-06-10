Ещё одна группа солдат РФ и Украины вернулась домой в результате обмена пленными на территории Беларуси

10 июня на белорусской территории состоялся второй этап нового обмена военнопленными. На родину вернулась еще одна группа российских и украинских солдат и офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В данный момент российские военнослужащие находятся в Беларуси, где получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. После прибытия в РФ они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях оборонного ведомства.

Напомним, что первый этап нового обмена военнопленных был завершен вчера. Домой уехало равное количество русских и украинских солдат в возрасте до 25 лет. Точное число переданных сторонами не называется.

Я позвонил маме, все счастливы, все рады, что я вернулся, жив, здоров.

Непередаваемые ощущения! Я хочу забыть прошлое, то, что было, и жить по-новому.

Вернулись домой, спасибо большое нашему Отечеству. Передаю привет своим детям, жене и маме.