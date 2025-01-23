Марина Василевская передала Борисовскому дому ребёнка современный аппарат ИВЛ от Белорусского фонда мира

В гостях у детей также побывали представители местной власти и депутатского корпуса. Приехали не с пустыми руками: от Белорусского фонда мира учреждению передали современный аппарат ИВЛ. Отметим, в Борисовском специализированном доме ребенка 45 воспитанников от 2 месяцев до 16 лет. Здесь созданы центр раннего вмешательства и палата паллиативной помощи, где дети находятся в том числе на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

Конечно, когда я сегодня увидела этих деток, душа кровью обливается, потому что ты понимаешь, насколько печальна их ситуация, но, с другой стороны, ты видишь тех людей, которые помогают этим деткам. Поблагодарила их за бесценный труд. Они герои нашего времени, те люди, которые спасают жизнь ребенка, потому что дети – это самое дорогое, что у нас есть, это наше настоящее, наше будущее.

Это не первый подарок для учреждения. Ранее Белорусский фонд мира уже презентовал три аппарата. Кстати, к добрым инициативам все чаще присоединяются представители бизнеса, волонтеры и представители трудовых коллективов.