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Марина Василевская передала Борисовскому дому ребёнка современный аппарат ИВЛ от Белорусского фонда мира

23 января 2025 16:03
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Первый космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская встретилась с воспитанниками и коллективом Борисовского специализированного дома ребенка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Марина Василевская передала Борисовскому дому ребёнка современный аппарат ИВЛ от Белорусского фонда мира-2

В гостях у детей также побывали представители местной власти и депутатского корпуса. Приехали не с пустыми руками: от Белорусского фонда мира учреждению передали современный аппарат ИВЛ. Отметим, в Борисовском специализированном доме ребенка 45 воспитанников от 2 месяцев до 16 лет. Здесь созданы центр раннего вмешательства и палата паллиативной помощи, где дети находятся в том числе на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:
Конечно, когда я сегодня увидела этих деток, душа кровью обливается, потому что ты понимаешь, насколько печальна их ситуация, но, с другой стороны, ты видишь тех людей, которые помогают этим деткам. Поблагодарила их за бесценный труд. Они герои нашего времени, те люди, которые спасают жизнь ребенка, потому что дети – это самое дорогое, что у нас есть, это наше настоящее, наше будущее. 

Это не первый подарок для учреждения. Ранее Белорусский фонд мира уже презентовал три аппарата. Кстати, к добрым инициативам все чаще присоединяются представители бизнеса, волонтеры и представители трудовых коллективов. 

# Марина Василевская # Дети

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