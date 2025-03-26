Городской турнир по бадминтону стартовал в Минске

В столице стартовал турнир по бадминтону на призы Героя Беларуси, первой женщины-космонавта Беларуси Марии Василевской. За награды борются ребята из 27 средних школ Минска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бадминтон – олимпийский вид спорта. Сегодня в национальной команде смена поколений, и данный турнир является селекционным. Задача тренеров – привлечь как можно больше ребят в этот вид спорта, чтобы в будущем пополнить ряды сборной. Турнир проходит уже третий год подряд и стал смотром резерва. На церемонии открытия соревнований приняла участие космонавт Марина Василевская, которая призналась, что бадминтон – один из ее любимых видов спорта. Победительница Кубка Беларуси Софья Янковская подарила гостье свою счастливую ракетку.

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

Я знаю, как это сложно, трудоемко. Это должен быть человек, конечно, очень целеустремленный, ответственный. Но это и формирует человека, формирует его характер, закалку. Поэтому спортом нужно заниматься с детства. Я очень рада, что действительно у нас спортивная Беларусь. Посмотрев сегодняшнюю игру, я, конечно, зарядилась энергией, чтобы начать снова. Тем более мне подарили ракетку.