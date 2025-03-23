Ровно год назад первая в истории Беларуси женщина-космонавт отправилась на МКС

Андрей Гузель: наша цель – развивать белорусскую музыкальную индустрию

«Мы столкнулись с тем, что есть очень много артистов, которые даже не знают, как попасть на радио. Они успешные в интернете, на цифровых площадках. Они ни разу не выступали ни на каких концертах».