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Ровно год назад первая в истории Беларуси женщина-космонавт отправилась на МКС

23 марта 2025 08:08
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Ровно год назад началась космическая эра Беларуси. 23 марта 2024-го вся страна с замиранием сердца следила за происходящим на космодроме «Байконур». Первая представительница Беларуси – Марина Василевская – начала полет в космос в составе экипажа корабля «Союз МС-25», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно год назад первая в истории Беларуси женщина-космонавт отправилась на МКС-2

Белоруска вошла в интернациональный экипаж из трех человек, которым руководил герой России, уроженец Беларуси Олег Новицкий. Путь до международной космической станции растянулся на двое суток. Дальнейшее 12-дневное пребывание Марины Василевской на МКС и возвращение экипажа на Землю обошлось без каких-либо сюрпризов.

# Марина Василевская # Белорусские космонавты

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