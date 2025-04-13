30 лет назад было учреждено высшее звание Герой Беларуси

Звание, которое присваивают за исключительные заслуги перед государством и обществом. 30 лет назад – 13 апреля 1995 года – была учреждена государственная награда «Герой Беларуси». Ее история неразрывно связана с обретением независимости нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учрежденное в 1995 году, звание Героя Беларуси является логическим продолжением наградной системы СССР. На протяжении десятилетий нагрудная медаль в форме пятиконечной звезды с использованием цветов государственного флага, является символом военной доблести и заслуг перед государством. За три десятилетия Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал лишь 9 указов о награждении, в которых значатся 14 фамилий.

Михаил Кочан, старший научный сотрудник Музея современной белорусской государственности:

Изначально звания Героя Советского Союза присваивались героям, совершившим подвиг во время Великой Отечественной войны. То есть эта традиция идет еще как раз с военного времени. А в послевоенный период, уже в года 50-е, звания Героя Советского Союза стали выручать не только за подвиг, совершенный во время боевых действий, а также за вклад в мирной жизни.

Наши герои – это представители самых разных профессий. Военные, ученые, работники сельского хозяйства и спортсмены. Четверо из тех, кто удостоен высокого звания, получили его посмертно. В апреле 2024 года, в заветный список была внесена фамилия первой женщины космонавта суверенной Беларуси Марины Василевской. Две недели девушка находилась в космическом полете, выполняя задачу на МКС. За мужество, проявленное при осуществлении космического полета и значительный личный вклад в освоение космоса, Василевская была удостоена звания Герой Беларуси.