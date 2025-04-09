Василевская: помню день награждения, когда я своими слезами окропила и звезду, и руки Президента

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

Конечно, это трепетно, невероятно. Мне кажется, это совместимо с космосом. Потому что я помню тот день, награждение, когда я своими слезами окропила и звезду, и руки Президента, и когда я увидела, что Президент всплакнул, конечно, это дорогого стоит. Конечно, колоссальная ответственность уже на всю жизнь, и я должна нести это звание достойно, мне кажется, и я, мои дети, родные и близкие. Я это прекрасно понимаю, какая ответственность была в проекте.

И когда я полетела в космос, а это не просто полет, а Марина Василевская, это представить нашу Республику Беларусь на Международной космической станции, вывести нашу Республику Беларусь на новую орбиту, можно так сказать. Поэтому, конечно, эта ответственность будет преследовать меня всю жизнь. Но я этому очень рада, потому что тем, чем я сейчас занимаюсь… Я работаю в Белорусском фонде мира заместителем председателя правления. Мы занимаемся миротворческой деятельностью, благотворительностью, общественной деятельностью, международными проектами и очень много добрых дел делаем вместе с нашими гражданами, с нашим бизнесом. Поэтому вместе мы сила, а сила в единстве. И я очень рада. На том месте, где я есть, я счастлива.