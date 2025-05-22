Марина Василевская встретилась с юными пациентами РНПЦ травматологии и ортопедии

Ближе к звездам. Первая женщина-космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская посетила Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, где встретилась с юными пациентами и сотрудниками учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С первых минут общения спикер увлекла слушателей рассказом о космосе – о том, как впервые увидела Землю с орбиты, какие ощущения испытала в невесомости. Также Герой Беларуси поделилась личными переживаниями: как она научилась справляться со страхами и в целом как полет в космос навсегда изменил ее восприятие жизни на Земле. Во время беседы дети задавали множество вопросов – о подготовке к первому полету, старте и самых волнительных моментах, связанных с космическим путешествием.

Даниил Алексеев: Мне было интересно слушать, как говорили о том, как живут космонавты после того, как прилетели на Землю, как они учатся заново ходить. Мне было интересно, есть ли свободное время у космонавтов.

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

Очень удивили детки. Такие искренние, добрые, такие замечательные. И неоднозначные вопросы задавали. Иногда, наверное, взрослые действительно больше стесняются, чем дети. Конечно, было замечательно с ними пообщаться, ответила на все вопросы, рассказала про космос, как же там прекрасно и как там, конечно же, тяжело.

В завершении встречи прошла экскурсия по научно-практическому центру травматологии и ортопедии, где Марине Василевской подробно рассказали об уникальных методиках лечения.