Судя по работам, ты был на орбите раньше меня – Марина Василевская прокомментировала работы на выставке «Космос наш!»

Космос вдохновляет на создание уникальных произведений. Безграничные возможности Вселенной и ее тайны порождают глубокие размышления. Эта тема становится все популярнее, и выставка «Космос наш!», приуроченная к первому полету белорусского космонавта Марины Василевской, тому подтверждение.

Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств Республики Беларусь, художник:

Сама жизнь и полет Марины Витальевны дали вот эту искру, которая переросла в концепцию выставки. 9 марта – день рождения Юрия Гагарина, затем полет Марины Витальевны, именно как «Космос наш!» – победа Беларуси. 2 апреля – День единения Беларуси и России, 12 апреля – День космонавтики, вот как-то суммарно все собралось.

Так что ежегодно мы будем праздновать «Космос наш!». Жизнь дает возможность Беларуси стать, кроме всех тех качеств, которыми она обладает, еще и космической державой.