Судя по работам, ты был на орбите раньше меня – Марина Василевская прокомментировала работы на выставке «Космос наш!»
Космос вдохновляет на создание уникальных произведений. Безграничные возможности Вселенной и ее тайны порождают глубокие размышления. Эта тема становится все популярнее, и выставка «Космос наш!», приуроченная к первому полету белорусского космонавта Марины Василевской, тому подтверждение.
Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств Республики Беларусь, художник:
Сама жизнь и полет Марины Витальевны дали вот эту искру, которая переросла в концепцию выставки. 9 марта – день рождения Юрия Гагарина, затем полет Марины Витальевны, именно как «Космос наш!» – победа Беларуси. 2 апреля – День единения Беларуси и России, 12 апреля – День космонавтики, вот как-то суммарно все собралось.
Так что ежегодно мы будем праздновать «Космос наш!». Жизнь дает возможность Беларуси стать, кроме всех тех качеств, которыми она обладает, еще и космической державой.
Художники, размышляя о безграничной вселенной, изображают звезды, планеты и галактики, раскрывая красоту и магию космоса. Их картины могут отражать как тишину глубокой ночи, так и бурю космических явлений. Космос – это не только объект для научных исследований, но и бесконечный источник вдохновения.
Сергей Криштапович:
В детстве все мальчики мечтали стать космонавтами. Марина Витальевна на открытии выставки сказала что… Я посетовал, что я не был в космосе и очень бы хотел тоже, как художник, побывать там, на орбите, на что она сказала: «Судя по работам, ты уже там был раньше меня».
На выставке можно увидеть скульптуру «Меридиан» молодого художника Даниила Граховича. Он стал победителем в триеннале молодых художников в номинации «Скульптура» несколько лет назад. Триптих, холст, полотно – в зале представлены разнообразные работы, связанные общей темой.
Познакомиться с работами талантливых художников может любой желающий. Выставка работает в Национальном центре современных искусств Республики Беларусь до 20 апреля.
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