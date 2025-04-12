Белорусские перспективы в космосе. Как развивается наша космическая отрасль?

Праздник, который приобрел особую значимость для суверенной Беларуси. 12 апреля – День космонавтики. По этому случаю поздравления белорусам направил глава государства, отметив, что в нашей стране успешно реализуется ряд космических проектов. Читайте здесь. 23 марта 2024-го Беларусь вошла в список космических держав. Впервые на орбиту отправилась гражданка нашей страны Марина Василевская. Впрочем, космос наш уже не одно десятилетие. Первым белорусом, который увидел всю землю в иллюминаторе, стал Петр Климук. Он трижды побывал на орбите. Такой же результат и у нашего соотечественника Владимира Коваленка. А уроженец Червеня Олег Новицкий побывал на МКС четыре раза и трижды выходил в открытый космос. Галина Буро. Репортаж о звездах.

Год назад в марте впервые в истории суверенного государства гражданин Беларуси отправился в космос. Марина Василевская стала участницей 21-й экспедиции на МКС. За этими кадрами в режиме онлайн следила вся страна и гордилась. Полет в космос белоруски еще раз подтвердил: наша страна – космическая держава. Хотя документально этот статус был присвоен Беларуси еще в 2012 году Генеральной ассамблеей ООН после запуска спутника БКА. Марина Василевская еще раз доказала: космос наш. Мужественно и отважно справилась с грузом ответственности, который лег на хрупкие женские плечи, и физическими нагрузками, которые по силам далеко не каждому мужчине. О присвоении ей высшего государственного звания – Герой Беларуси – до сих пор вспоминает с особым трепетом.

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

Это колоссальная ответственность, мне это звание нужно будет достойно нести на протяжении всей своей жизни. Это, конечно, трепетно вспоминать, потому что эмоции были такие, совместимые с космосом, самые невероятные. Я, конечно, переживала и волновалась. Окропила слезами звезду Героя Беларуси и также руки Президента, который вручал мне эту высшую награду нашего государства. Ученые сегодня используют результаты экспериментов, которые Марина Василевская провела на МКС. Ей было поручено 7 исследований. Институты Академии наук применяют полученные данные на практике. Например, исследования в сфере фармацевтики и микробиологии помогают в разработке новых препаратов и специализированного питания для спортсменов.

Иван Буча, заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности Национальной академии наук Беларуси:

Дальнейшая реализация этих экспериментов, уже наземная часть, а возможно, в будущем и на орбите, будет продолжена в новой космической программе, национальной, белорусской, которая формируется Академией наук Беларуси и заинтересованными министерствами, ведомствами и будет реализовываться с 2026 по 2030 год. Полет белоруски на орбиту дал дополнительный импульс развитию национальной космической программы. Сейчас наши ученые участвуют в так называемом комплексе СГ – совместном проекте с Россией. Создают группу из трех спутников по изучению ионосферы, один из космических аппаратов – белорусская разработка. Еще одна совместная инициатива – изготовление нового спутника с высоким разрешением для дистанционного зондирования Земли. Запрос на его разработку поступил от президентов двух стран в прошлом году, проект важен для жизни людей и экономики.