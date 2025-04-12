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Азарёнок: отцы подарили Украине деньги, заводы, энергоресурсы – всё. А она так слабоумно всё это продала

12 апреля 2025 17:38
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Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ. 

Азарёнок: отцы подарили Украине деньги, заводы, энергоресурсы – всё. А она так слабоумно всё это продала-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Он сказал поехали. И махнул рукой. Гагарин. Гагарин Юрий Алексеевич. Великая русская улыбка. Великий советский космос. Великая цивилизация. Мы – первые. 

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. 

Ведь было страшно тяжело. Невыносимо. Первая мировая засвинцовала нашу землю. Раскурочила гражданская. Затем коллективизация и индустриализация. Финны, японцы, испанская, польская. И новая мировая. Которая выжгла все до Урала. Осталась зола. И миллионы костей под землей. В это же время на территории США не разорвался ни один снаряд. А мы стояли нищие, голые, израненные на семи ветрах.

Я помню квартиры наши холодные.
И запах беды.
И взрослых труды.
Мы все были бедные.
Не то чтоб голодные,
А просто – мало было еды.

Азарёнок: отцы подарили Украине деньги, заводы, энергоресурсы – всё. А она так слабоумно всё это продала-3

Но у нас была мечта. Мы смотрели в небо. Николай Федоров – великий космист, он мечтал о воскрешении умерших. А если мы всех воскресим, то места на земле будет мало. И надо осваивать другие планеты. Вот откуда родился наш космос. Не из бабок, не из интересов, не из хищничества – из мечты о вечной жизни. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Его ученик – Циолковский – вдохновил Королева. И самого Гагарина. И наша цивилизация, наша наука, наша школа, наши технологии, наши люди – наш Советский Союз стал выше всех. Гагарин – Кастро. Кастро – Лукашенко. Лукашенко – Василевская.

Как мы, худые,
Как мы, зеленые,
Как мы, веселые и обозленные,
Не признающие всяческой тьмы,
Они тянулись к свету, как мы.

А мы называли грядущим будущее
(Грядущий день – не завтрашний день)
И знали:
Дел несделанных груды еще
Найдутся для нас, советских людей.

А мы приучались читать газеты
С двенадцати лет,
С десяти,
С восьми
И знали: пять шестых планеты –
Капитализм, а шестая – мы. 

И никто у нас этого никогда не заберет. Вы не забросаете костями ГУЛАГа великий порыв, великую силу, великую славу нашу. Но больно. Ведь с нами в том великом порыве была Украина. Там делались ракеты. Там собирались двигатели. Там работал Туполев. Там были космические институты. И в космос их звала великая песня «Ніч яка місячна, зоряна, ясная!»

Азарёнок: отцы подарили Украине деньги, заводы, энергоресурсы – всё. А она так слабоумно всё это продала-5

И что теперь? Кастрюля на голове. Кизяк. Шмурдяк. Зеля в гнилой майке. Снимет штаны черви повалятся. Трупы, трупы, трупы. Вместо коханой страшная безумная бабища с кровавыми руками и свастикой под бретелькой, харкающая слизью и кровью, забрызгивая все вокруг. Мы не пошли по этому пути. Хотя и нас хотели обуть в лапти и заставить плясать хороводы, бесконечно заниматься вопросами тарашкевицы и гендеров, стуча по башке ложками, пока другие дяди здесь занимались бы собственностью. Не вышло. Явился Александр Лукашенко. Он взял на свои могучие руки нищую, убогую, убитую, преданную и оплеванную Беларусь. Утер ей слезы, сказал смотри наверх, там звезды и подбросил ее ввысь. И Марина Василевская посмотрела на него из космоса. И прошептала спасибо. Сегодня народ вышел прибрать наш звездолет. Очистить от сора и веток. И высадить сады. Предки не для того страшной ценой отвоевали для нас эту землю 80 лет назад, чтобы мы это запустили и продали. Как Украину продают.

Нет на свете такой страны, которой столько подарили отцы, как Украине: земли с людьми, деньги, заводы, моря, энергоресурсы, ядерное оружие, АЭС – все. И которая так дебильно и слабоумно все это продала, спустила с молотка, пропила, уничтожила свое население и еще осталась должна. Но и она вернется в наш звездолет.

Прибери свою планету звал нас военный летчик Экзюпери. Гагарин любил его. Разбивайте врага. Разбивайте сады. И смотрите вверх.

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# Григорий Азаренок # Авторская журналистика на СТВ # Космос # Марина Василевская # Александр Лукашенко

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