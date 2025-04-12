Азарёнок: отцы подарили Украине деньги, заводы, энергоресурсы – всё. А она так слабоумно всё это продала

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Он сказал поехали. И махнул рукой. Гагарин. Гагарин Юрий Алексеевич. Великая русская улыбка. Великий советский космос. Великая цивилизация. Мы – первые. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Ведь было страшно тяжело. Невыносимо. Первая мировая засвинцовала нашу землю. Раскурочила гражданская. Затем коллективизация и индустриализация. Финны, японцы, испанская, польская. И новая мировая. Которая выжгла все до Урала. Осталась зола. И миллионы костей под землей. В это же время на территории США не разорвался ни один снаряд. А мы стояли нищие, голые, израненные на семи ветрах. Я помню квартиры наши холодные.

И запах беды.

И взрослых труды.

Мы все были бедные.

Не то чтоб голодные,

А просто – мало было еды.

Но у нас была мечта. Мы смотрели в небо. Николай Федоров – великий космист, он мечтал о воскрешении умерших. А если мы всех воскресим, то места на земле будет мало. И надо осваивать другие планеты. Вот откуда родился наш космос. Не из бабок, не из интересов, не из хищничества – из мечты о вечной жизни. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Его ученик – Циолковский – вдохновил Королева. И самого Гагарина. И наша цивилизация, наша наука, наша школа, наши технологии, наши люди – наш Советский Союз стал выше всех. Гагарин – Кастро. Кастро – Лукашенко. Лукашенко – Василевская. Как мы, худые,

Как мы, зеленые,

Как мы, веселые и обозленные,

Не признающие всяческой тьмы,

Они тянулись к свету, как мы. А мы называли грядущим будущее

(Грядущий день – не завтрашний день)

И знали:

Дел несделанных груды еще

Найдутся для нас, советских людей. А мы приучались читать газеты

С двенадцати лет,

С десяти,

С восьми

И знали: пять шестых планеты –

Капитализм, а шестая – мы. И никто у нас этого никогда не заберет. Вы не забросаете костями ГУЛАГа великий порыв, великую силу, великую славу нашу. Но больно. Ведь с нами в том великом порыве была Украина. Там делались ракеты. Там собирались двигатели. Там работал Туполев. Там были космические институты. И в космос их звала великая песня «Ніч яка місячна, зоряна, ясная!»