Лукашенко: это победа не только моя, но и миллионов наших белорусов

Состоялась церемония вступления в должность главы государства. Она прошла безупречно. В инаугурационной речи Александр Лукашенко подчеркнул, что это не только его победа, но и миллионов белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой рассказал и показал, каким получилось начало пути.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это победа не только моя, Президента, но и миллионов наших белорусов. 26 января мы преодолели очередной исторический перекресток. Прошли его уверенно и мудро, не свернув с дороги, по которой идем треть века. Это путь мира и созидания, национального единства и патриотизма, справедливости и широких возможностей для каждого – все то, что мы называем государством для народа. Это наш белорусский путь!

Маршрут Первого – это путь развития страны. И – лучше всего – взлета. Символизм даже в рассадке гостей. Лидия Ермошина о первых сложностях государства.

Лидия Ермошина, государственный деятель Беларуси:

В Овальном зале Дома правительства. Очень скромно, это была рабочая церемония, где Президент говорил о тех задачах, которые предстоят. А мы были страной очень бедной. Я бы сказала, что, несмотря на это, в обществе было… Мы были Homo Soveticus, мы верили. Наши космонавты – о вершинах развития.

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

И наш экипаж во главе с Олегом Новицким, командиром нашего экипажа, мы полетели в космос. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Олег Новицкий – это просто космос союзных отношений.