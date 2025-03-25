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Лукашенко: это победа не только моя, но и миллионов наших белорусов

25 марта 2025 19:12
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Состоялась церемония вступления в должность главы государства. Она прошла безупречно. В инаугурационной речи Александр Лукашенко подчеркнул, что это не только его победа, но и миллионов белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой рассказал и показал, каким получилось начало пути.

Лукашенко: это победа не только моя, но и миллионов наших белорусов-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это победа не только моя, Президента, но и миллионов наших белорусов. 26 января мы преодолели очередной исторический перекресток. Прошли его уверенно и мудро, не свернув с дороги, по которой идем треть века. Это путь мира и созидания, национального единства и патриотизма, справедливости и широких возможностей для каждого – все то, что мы называем государством для народа. Это наш белорусский путь!

Лукашенко: это победа не только моя, но и миллионов наших белорусов-4

Маршрут Первого – это путь развития страны. И – лучше всего – взлета. Символизм даже в рассадке гостей. Лидия Ермошина о первых сложностях государства.

Лукашенко: это победа не только моя, но и миллионов наших белорусов-6

Лидия Ермошина, государственный деятель Беларуси:
В Овальном зале Дома правительства. Очень скромно, это была рабочая церемония, где Президент говорил о тех задачах, которые предстоят. А мы были страной очень бедной. Я бы сказала, что, несмотря на это, в обществе было… Мы были Homo Soveticus, мы верили. 

Наши космонавты – о вершинах развития.

Лукашенко: это победа не только моя, но и миллионов наших белорусов-8

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:
И наш экипаж во главе с Олегом Новицким, командиром нашего экипажа, мы полетели в космос. 

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Олег Новицкий – это просто космос союзных отношений.

Лукашенко: это победа не только моя, но и миллионов наших белорусов-10

Олег Новицкий, летчик-космонавт, герой России:
Ну, во-первых, мы сильны своей последовательностью и стабильностью. Я очень рад, что белорусский народ, мой народ, сделал именно такой правильный выбор. И эта преемственность работы Александра Григорьевича на своем месте давала и будет давать свой результат. 

Лукашенко: это победа не только моя, но и миллионов наших белорусов-12

Белорусский мир – это еще и такое соседство, даже на инаугурации.

Одна земля, один Бог, одно небо. 
– Владыка, благословите.
– Господь да благословит на все доброе и полезное. 

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# Инаугурация # Александр Лукашенко # Лидия Ермошина # Марина Василевская # Олег Новицкий # Евгений Пустовой

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