Ровно год назад Марина Василевская была награждена звездой Героя Беларуси

Героев Великой Отечественной войны, летчиков, воспитанников Минского аэроклуба ДОСААФ сегодня, 9 апреля, вспоминали на аэродроме в Липках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла в преддверии Дня космонавтики. Среди почетных гостей – космонавт из России Юрий Лончаков (он совершил три полета) и самая звездная белоруска Марина Василевская.

Сегодня ровно год с момента, когда Президент подписал указ о ее награждении звездой Героя Беларуси – высшей государственной наградой за космический полет, который она совершила, открыв новую веху в истории нашей страны и развития пилотируемой космонавтики. 14 суток Марина Василевская находилась в космосе. И то, как это проходило, точно не забыть. Следила вся страна. Волнительно и трепетно, не с первого раза, но тем ценнее наше достижение.