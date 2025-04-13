Новые спутники и масштабные проекты – какими достижениями в космосе может похвастаться Беларусь

Накануне мы отмечали Всемирный день авиации и космонавтики. Белорусы к этой дате имеют самое непосредственное отношение. Официально мы присоединились к космическому пулу стран в 2012-м, когда запустили на орбиту первый спутник, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В 2024 году стали еще ближе к звездам. Наша Марина Василевская отправилась на МКС. Этот полет, безусловно, войдет в историю суверенной Беларуси. Но космос был белорусам хорошо знаком еще со времен СССР. Уже на первых советских искусственных спутниках было уникальное оборудование, созданное именно в Беларуси. И сейчас мы продолжаем держать уровень и ставить новые космические цели.

К примеру, в конце 2025 года Беларусь может запустить новый спутник для наблюдения за ионосферой. Об этом сообщили в НАН. А еще были не против участвовать в российской лунной программе и создании орбитальной станции, формирование которой начнется в 2027 году. Эти проекты обсуждаются с Роскосмосом. С чем встречаем День космонавтики и кто из наших готов продолжить дело Гагарина – расскажет Алена Сырова.

Алена Сырова, корреспондент:

Субъективно, космическая душа Беларуси живет здесь, на территории Минского аэроклуба ДСААФ. Почему? Ну хотя бы потому, что как раз таки здесь находится первый и единственный в своем роде на территории нашей страны такой павильон «Космос» с самыми настоящими артефактами, которые буквально год назад вернулись с орбиты на Землю. Ну и, конечно, только здесь в преддверии Дня космонавтики можно встретить весь космический бомонд. От научного сообщества до действующих и будущих космонавтов, притом не только белорусских, но и зарубежных. В павильоне портреты всех, кто связан с Беларусью и хотя бы раз, но побывал в космосе. Петр Климук, Владимир Коваленок, Олег Новицкий и Марина Василевская. Вживую же здесь можно встретить и других космонавтов. Даже тех, кто от Беларуси далек, но это только на первый взгляд.

Юрий Лончаков, летчик-космонавт, Герой России:

Я летал в Беларуси, в городе Быхов. Начинал я в городе Остров, потом нас перевели в Быхов. Поэтому Беларусь для меня родная страна, да и вообще, это у нас братские народы. Первый раз я побывал буквально на выборах Президента республики, был международным наблюдателем. Меня пригласили в аэроклуб, куда я с удовольствием поехал. Юрий Лончаков – российский герой – три полета, два выхода в открытый космос и 200 суток командировок, на Земле он возглавлял центр подготовки космонавтов. О белорусском пути ему есть что сказать.

Юрий Лончаков:

Скептики пусть говорят все что угодно, но когда скептика садишь в космический корабль и рассказываешь, как это будет на выведении и на спуске, тогда уже начинают все чесать затылок и говорить: нет, это, наверное, сложно. Поэтому даже тренировки предварительно перед полетом очень сложные. Это и спецтренировки, и знания различных направлений науки и техники и так далее. Поэтому скептиков мы всегда обходим. А то, что полетела Марина Витальевна Василевская, космонавт Беларуси, мы очень рады. Во-первых, была выполнена хорошая научная программа. Сложный полет был, непростой. Но она достойно все прошла. Очень все красиво, здорово. И все задачи полета были успешно выполнены. Поэтому я считаю, что надо это дальше развивать и дальше это делать успешно. Поэтому есть большой потенциал в Беларуси, огромный потенциал в России. Поэтому это необходимо.