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Новости по тегу #Людмила Борисенко

Новые специальности в колледжах Беларуси. Как система образования реагирует на запросы рынка труда?
18 февраля 2025 06:32

Новые специальности в колледжах Беларуси. Как система образования реагирует на запросы рынка труда?

«Гендерные» профессии: миф или реальность? Рассказала зампредседателя Мингорисполкома
18 февраля 2025 06:26

«Гендерные» профессии: миф или реальность? Рассказала зампредседателя Мингорисполкома

В Минске запустили новый проект для старшеклассников «Точка опоры»
17 декабря 2024 17:50

В Минске запустили новый проект для старшеклассников «Точка опоры»

Новый проект для старшеклассников «Точка опоры» запустили в Минске
13 декабря 2024 18:18

Новый проект для старшеклассников «Точка опоры» запустили в Минске

В школах и гимназиях Минска появятся свои медиацентры и театры
05 сентября 2024 17:37

В школах и гимназиях Минска появятся свои медиацентры и театры

Новый предмет – что изменится в учебной программе школьников в 2024 году?
29 июля 2024 19:47

Новый предмет – что изменится в учебной программе школьников в 2024 году?

Рациональный подход к приёму пищи – как изменится организация питания в школах Минска?
29 июля 2024 19:42

Рациональный подход к приёму пищи – как изменится организация питания в школах Минска?

В Минске продолжается подготовка школ и гимназий к предстоящему учебному году
09 июля 2024 18:17

В Минске продолжается подготовка школ и гимназий к предстоящему учебному году

Оторвать ребёнка от гаджета – чем интересен отдых в детском лагере?
20 июня 2024 19:14

Оторвать ребёнка от гаджета – чем интересен отдых в детском лагере?

В Минске прошёл тематический флешмоб в преддверии вступительной кампании
24 мая 2024 17:38

В Минске прошёл тематический флешмоб в преддверии вступительной кампании

Много инициатив. Кто участвует в проекте «Минская смена»?
29 апреля 2024 19:07

Много инициатив. Кто участвует в проекте «Минская смена»?

«Вниманием не обделён ни один ребёнок». Какие мероприятия состоялись в рамках марафона «Наши дети»?
10 января 2024 15:00

«Вниманием не обделён ни один ребёнок». Какие мероприятия состоялись в рамках марафона «Наши дети»?