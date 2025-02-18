Новости по тегу #Людмила Борисенко

«Приходится мобильно реагировать на запросы наших работодателей».
«По колледжам, наверное, 50 на 50. Хотя все равно определенные закрепления профессий по гендерным принципам остались».
Он стартовал на площадке Минского городского дворца культуры. Уже в первую встречу – невероятный охват. Участниками стали более 12 тысяч 11-классников.
Формат встречи – живой диалог. Взрослым можно было задавать любые вопросы.
Из новшеств – также увеличение количества классов для изучения китайского языка. Особое внимание уделят и детям с ограниченными возможностями: для них продолжат развивать адаптивную среду.
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