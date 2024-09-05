В школах и гимназиях Минска появятся свои медиацентры и театры

В новом учебном году в школах и гимназиях Минска появятся свои медиацентры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это клубы и объединения по интересам, где начинающие корреспонденты смогут изучать цифровые технологии.

Кроме того, планируется открытие школьных театров. Для ребят это не только развитие артистических данных, но и возможность, играя, проживать остросоциальные ситуации. Из новшеств – также увеличение количества классов для изучения китайского языка. Особое внимание уделят и детям с ограниченными возможностями: для них продолжат развивать адаптивную среду.

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

В рамках дополнительного образования детей и молодежи мы запускаем два проекта: школьный театр и школьный медиацентр. Наверное, тема не нова, но в этом году мы подчеркиваем значимость именно этих направлений деятельности. Если говорить о детях с особенностями в развитии, то, конечно, это одно из приоритетных направлений развития системы образования города Минска. Кроме того, у нас есть дети, которые имеют нарушение зрения, нарушения слуха, и мы подходим комплексно к созданию такой адаптивной среды, учитывая в том числе и интересы детей.