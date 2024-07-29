Новый предмет – что изменится в учебной программе школьников в 2024 году?

Чуть больше месяца до начала нового учебного года. Родители, как правило, делятся на два типа – одни тянут до последнего, а другие беспокоятся о том, чтобы приобрести все необходимое задолго до первого звонка. О том, где купить школьные принадлежности, подобрать комфортную, стильную одежду и не прозевать ассортимент? Чем порадуют столовые и меню, где откроются новые школы и современные классы, как получить материальную помощь, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Серьезных изменений не будет. Единственно, наверно, что важно и существенно: для учеников 10-х классов появится новый учебный предмет – «История Беларуси в контексте всемирной истории». Конечно, под этот учебный предмет будет своя методическая база – это новый учебник, новая учебная программа. Будут изменения в учебных программах по химии для учащихся 8-го класса, тоже будет новое учебное пособие. Будут изменения в учебной программе по отечественной и мировой художественной культуре для 7-го класса. Наверное, самое интересное: тот первый учебный предмет, который познает первоклашка в школе – это «Введение в школьную жизнь». Незначительно в 2024 году тоже изменилась учебная программа именно по этому предмету. Очень много новых факультативов, разработаны программы под них.

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