Рациональный подход к приёму пищи – как изменится организация питания в школах Минска?

Чуть больше месяца до начала нового учебного года. Родители, как правило, делятся на два типа – одни тянут до последнего, а другие беспокоятся о том, чтобы приобрести все необходимое задолго до первого звонка. О том, где купить школьные принадлежности, подобрать комфортную, стильную одежду и не прозевать ассортимент? Чем порадуют столовые и меню, где откроются новые школы и современные классы, как получить материальную помощь, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

С 1 сентября 2024 года ожидаем уже полный переход на новые условия организации питания учащихся. Какие изменения произойдут и почему эта перестройка происходила достаточно постепенно?