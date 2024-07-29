Рациональный подход к приёму пищи – как изменится организация питания в школах Минска?

Чуть больше месяца до начала нового учебного года. Родители, как правило, делятся на два типа – одни тянут до последнего, а другие беспокоятся о том, чтобы приобрести все необходимое задолго до первого звонка. О том, где купить школьные принадлежности, подобрать комфортную, стильную одежду и не прозевать ассортимент? Чем порадуют столовые и меню, где откроются новые школы и современные классы, как получить материальную помощь, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
С 1 сентября 2024 года ожидаем уже полный переход на новые условия организации питания учащихся. Какие изменения произойдут и почему эта перестройка происходила достаточно постепенно?
Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Меню, которое предлагается нашим детям, основывается именно на их вкусовых предпочтениях. Если говорить о городе Минске, то это меню, которое было создано именно с учетом результатов анкетирования самих детей, внедрено во всех учреждениях общего среднего образования, их в Минске 241. В чем еще суть этого проекта – более рациональный подход к приему пищи. То есть минимизировали количество перемен, на которых ребята принимают еду, пищу. Для этого необходимо увеличить количество посадочных мест. Поэтому так получилось, что отдельные учреждения образования именно к этому учебному году, к 1 сентября 2024 года, приобретали дополнительные комплекты мебели. Мы приобретаем торгово-технологическое оборудование для пищеблоков этих учреждений образования, чтобы была возможность более интенсивно организовывать именно процесс приготовления пищи и затем просто накрывать на большее количество учащихся в обеденном зале.
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