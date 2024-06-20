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Оторвать ребёнка от гаджета – чем интересен отдых в детском лагере?

20 июня 2024 19:14
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Родители летом счастливы, что они и дети могут отдохнуть от школы. При этом озадачены тем, как организовать досуг чадам, чтобы было не только весело, но и полезно для здоровья и развития. Важно в этот период тщательно следить за тем, как проводят время счастливые школьные отпускники. О том, как оптимально спланировать время ребенка в период летних каникул, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Дневные лагеря тоже пользуются популярностью. Направления различные – это спортивные, патриотические и трудовые. Насколько сегодня возможно оторвать ребенка от гаджета в пользу палаточного лагеря и тренировки или даже для того, чтобы поработать?

Оторвать ребёнка от гаджета – чем интересен отдых в детском лагере?-1

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Гаджет – это та же игрушка. Если мы предложим ребенку более интересную форму организации досуга, то, безусловно, тот же телефон и другой гаджет уйдет на второй план. То, что есть возможность побывать на природе, в интересных местах, еще совсем другие итеративные формы занятости детей – безусловно, это привлекает. Безусловно, в наши лагеря дети идут.

Заниматься физическим трудом – где школьникам заработать на летних каникулах – подробнее здесь.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Людмила Борисенко

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