Оторвать ребёнка от гаджета – чем интересен отдых в детском лагере?

Родители летом счастливы, что они и дети могут отдохнуть от школы. При этом озадачены тем, как организовать досуг чадам, чтобы было не только весело, но и полезно для здоровья и развития. Важно в этот период тщательно следить за тем, как проводят время счастливые школьные отпускники. О том, как оптимально спланировать время ребенка в период летних каникул, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Дневные лагеря тоже пользуются популярностью. Направления различные – это спортивные, патриотические и трудовые. Насколько сегодня возможно оторвать ребенка от гаджета в пользу палаточного лагеря и тренировки или даже для того, чтобы поработать?