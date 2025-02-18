«Гендерные» профессии: миф или реальность? Рассказала зампредседателя Мингорисполкома

Из года в год престиж рабочих профессий в Беларуси растет. Более трети выпускников 9 классов сразу делают выбор в пользу получения специальности. Профилей для обучения становится больше. Во главе угла стоит человек, его знания и компетенции. Кадрам предъявляют высокие требования, специалисты должны быть востребованы на рынке труда. Готовы ли белорусы сменить белые воротнички на синие?

Юлия Алексеюк, ведущая ток-шоу: А больше все-таки молодые люди или девушки поступают в колледжи? Просто высшее образование, по статистическим данным, чаще у нас в Беларуси получают как раз таки девушки.

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

По колледжам, наверное, 50 на 50. Хотя все равно определенные закрепления профессий по гендерным принципам остались. Понятно, что в Колледже индустрии моды контингент будет состоять в основном из девушек, а в колледжах, связанных с машиностроением и автомобилестроением, – юношей.

Но вместе с тем есть, конечно, и исключения. Например, в Колледже монтажных технологий и транспортной логистики 910 учащихся. Из них – 4 девчонки. Причем профессии у них абсолютно не женские: это и автослесарь, и водитель, причем дальнобойщик, и крановщик. То есть, иногда выбор удивляет, но мотивация очень сильная.

В городском педагогическом колледже в 2016 году, когда он только был открыт, обучался один юноша, специальность «Начальные классы». На сегодня это уже 18 мальчишек, причем 8 из них поступили в этом году на вновь открытую специальность «Учитель физической культуры».