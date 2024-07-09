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В Минске продолжается подготовка школ и гимназий к предстоящему учебному году

09 июля 2024 18:17
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К 1 сентября после строительства и капитального ремонта откроются сразу несколько учреждений образования, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Введут в эксплуатацию школу-новостройку в микрорайоне Лебяжий, а также детский сад в границах улиц Скрипникова – Одинцова и Лобанка.

В Минске продолжается подготовка школ и гимназий к предстоящему учебному году-1

Продолжается подготовка школ и гимназий к предстоящему учебному году. Это развитие материально-технической базы и кадровое обеспечение. Приобретается новое современное оборудование и техника, дооснащаются компьютерные классы. Объем финансирования на эти цели ежегодно увеличивается. В 2024-м выделено более 128 миллионов рублей. Активно ведутся работы и по текущему ремонту школ и детских садов. Идет замена оконных блоков. Приобретается учебное и технологическое оборудование.

В Минске продолжается подготовка школ и гимназий к предстоящему учебному году-4

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Образовательная инфраструктура – это все, безусловно, влияет на качество образования, это меняется внешний облик зданий и помещений, приобретается современное учебное оборудование, что позволяет совершенствовать какие-то методические приемы педагогов. Конечно, это только во благо.

Кроме того, с нового учебного года все школы Минска перейдут на новую систему организации питания. Напомним, в столице был реализован пилотный проект. В нем приняли участие 150 школ и гимназий. В меню были введены новые блюда, а также поменялся режим организации питания.

# Школы в Беларуси # общество # Людмила Борисенко # Новости Минска и Минской области

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