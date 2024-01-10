«Вниманием не обделён ни один ребёнок». Какие мероприятия состоялись в рамках марафона «Наши дети»?

Екатерина Забенько, СТВ: Марафон «Наши дети» – уже приближаемся к 30-летнему рубежу. Так незаметно прошло столько времени. Уже выросли первые дети, которые принимали участие в этом мероприятии. Зародилась эта традиция благодаря Президенту нашей страны. С каждым годом широта и размах мероприятия растут. Что в этом году? Какое количество участников и учреждений охватила эта акция?

7 января православные праздновали Рождество Христово. Время поговорить о доброте и вере. Десятки благотворительных акций проходят в столице в период новогодних праздников. Почему белорусам свойственны сострадание и поддержка и почему так важна преемственность поколений? От марафона «Наши дети» до мероприятия, которое охватывает старшее поколение, – «От всей души». Благотворительные проекты, которые уже стали традиционными, и новые инициативы, которых становится все больше. О том, что делает нас ближе друг к другу, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Да, действительно «Наши дети» – это инициатива, которая стала, наверное, одной из самых добрых традиций независимой Беларуси. Да, практически 30 лет, но каждый год с трепетом ожидаешь этот период. Традиция этого марафона еще и в том, что он не ограничивается одним месяцем, пока проводятся мероприятия. Налаживаются связи, устанавливаются контакты – вот это взаимоотношение на протяжении целого года реализуется. Поэтому, наверное, смысл еще этой инициативы в том, что она вот такая получается долгоиграющая. Конечно, с каждым годом масштаб этой инициативы растет.

Есть главное мероприятие, которое происходит с участием главы нашего государства, – елка во Дворце Республики. Наверное, мечта каждого ребенка туда попасть. Но не каждый может попасть, нужно заслужить это право. От Минска порядка 1,5 тысячи наших ребят приняли участие в этом году в этом марафоне. Конечно, традиционные мероприятия для города Минска – это наши новогодние представления в Белорусском государственном цирке. Тоже порядка 1,5 тысячи наших ребят приняли в нем участие. Кроме того, в каждом районе города, в каждом учреждении образования прошли свои благотворительные мероприятия. Поэтому, наверное, не ошибусь, если скажу, что вниманием не обделен ни один ребенок в рамках этого марафона. Конечно, под пристальным вниманием дети, которые нуждаются в этом внимании больше всего – это дети из социально уязвимых категорий. Им, конечно, заслуженно большее внимание в этот период.