Найти призвание и развить потенциал. В Минске запустили новый проект для старшеклассников «Точка опоры», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он стартовал на площадке Минского городского дворца культуры. Уже в первую встречу – невероятный охват. Участниками стали более 12 тысяч 11-классников. Кто-то в зрительном зале, а кто-то подключился онлайн. В роли спикеров преподаватели и ректоры университетов, ученые и политологи. Они состоялись в карьере и имеют достижения в науке и образовании. Каждый рассказал школьникам о своем профессиональном пути. Формат встречи – живой диалог. Взрослым можно было задавать любые вопросы. Без ограничений.

Людмила Макарина-Кибак, директор института генетики и цитологии НАН Беларуси:

В качестве профориентационной работы, это очень необходимо. Мы должны рассказывать нашим детям, что, во-первых,, это может сделать простой человек: «Я простая девочка из города Хойники Гомельской области этого достигла». У них есть возможность и мы, конечно же, им расскажем, что страна возможностей – это Республика Беларусь.