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В Минске запустили новый проект для старшеклассников «Точка опоры»

17 декабря 2024 17:50
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Найти призвание и развить потенциал. В Минске запустили новый проект для старшеклассников «Точка опоры», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске запустили новый проект для старшеклассников «Точка опоры»-2

Он стартовал на площадке Минского городского дворца культуры. Уже в первую встречу – невероятный охват. Участниками стали более 12 тысяч 11-классников. Кто-то в зрительном зале, а кто-то подключился онлайн. В роли спикеров преподаватели и ректоры университетов, ученые и политологи. Они состоялись в карьере и имеют достижения в науке и образовании. Каждый рассказал школьникам о своем профессиональном пути. Формат встречи – живой диалог. Взрослым можно было задавать любые вопросы. Без ограничений.

В Минске запустили новый проект для старшеклассников «Точка опоры»-4

Людмила Макарина-Кибак, директор института генетики и цитологии НАН Беларуси:
В качестве профориентационной работы, это очень необходимо. Мы должны рассказывать нашим детям, что, во-первых,, это может сделать простой человек: «Я простая девочка из города Хойники Гомельской области этого достигла». У них есть возможность и мы, конечно же, им расскажем, что страна возможностей – это Республика Беларусь.

В Минске запустили новый проект для старшеклассников «Точка опоры»-6

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Здесь вы можете видеть волонтеров, наших юных блогеров, потому что в этом году мы развиваем еще один городской проект, который называется «Школьный медиацентр», поэтому юные журналисты здесь тоже представлены, тоже имеют возможность взять интервью у наших гостей.

«Точка опоры» станет регулярным проектом. Встречи будут проходить на различных площадках Минска.

# Молодежь Беларуси # Людмила Борисенко # Людмила Макарина-Кибак # Мингорисполком

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