Много инициатив. Кто участвует в проекте «Минская смена»?

Вся страна обсуждает тезисы Всебелорусского народного собрания – это внушает спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Молодежь на ВНС была равноправным участником главного политического события страны, работала рядом с уже состоявшимися профессионалами. О самых масштабных молодежных инициативах и ярких проектах поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Называют участников «Минской смены» уже не первый сезон таким кадровым резервом Минска. Действительно ли что-то такое значимое потом получается из таких инициативных ребят?