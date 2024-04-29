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Много инициатив. Кто участвует в проекте «Минская смена»?

29 апреля 2024 19:07
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Вся страна обсуждает тезисы Всебелорусского народного собрания – это внушает спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Молодежь на ВНС была равноправным участником главного политического события страны, работала рядом с уже состоявшимися профессионалами. О самых масштабных молодежных инициативах и ярких проектах поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Называют участников «Минской смены» уже не первый сезон таким кадровым резервом Минска. Действительно ли что-то такое значимое потом получается из таких инициативных ребят?

Много инициатив. Кто участвует в проекте «Минская смена»?-1

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Конечно, этот резерв, потенциал для развития. Дети, позвольте так называть, небезразличные уже молодые люди. У них очень много инициатив, проектов не для себя. Они не закрыты, открыты абсолютно для общества, хотят принести пользу. Действительно сегодня меняется наша молодежь. Роль нас, старшего поколения – задать им ориентиры, определить эту траекторию развития, чтобы были правильные ценности, чтобы их проекты были созидательные.

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# Молодежь Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Людмила Борисенко

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