Новый проект для старшеклассников «Точка опоры» запустили в Минске

Найти призвание и развить потенциал. В Минске запустили новый проект для старшеклассников «Точка опоры», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он стартовал на площадке Минского городского дворца культуры. Уже в первую встречу невероятный охват. Участниками стали более 12 тысяч 11-классников. Кто-то в зрительном зале, а кто-то подключился онлайн. В роли спикеров преподаватели и ректоры университетов, ученые и политологи.

Они состоялись в карьере и имеют достижения в науке и образовании. Каждый рассказал школьникам о своем профессиональном пути. Формат встречи – живой диалог. Взрослым можно было задавать любые вопросы. Без ограничений.