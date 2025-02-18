Новые специальности в колледжах Беларуси. Как система образования реагирует на запросы рынка труда?

Из года в год престиж рабочих профессий в Беларуси растет. Более трети выпускников 9 классов сразу делают выбор в пользу получения специальности. Профилей для обучения становится больше. Во главе угла стоит человек, его знания и компетенции. Кадрам предъявляют высокие требования, специалисты должны быть востребованы на рынке труда. Готовы ли белорусы сменить белые воротнички на синие?

Юлия Алексеюк, ведущая ток-шоу:

Появляются какие-то новые специальности?

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Да. Та система квалификации и специальностей, которая есть в колледже, не может быть застывшей, она очень мобильна, она гибкая, реагирует на запросы рынка труда, иначе наши колледжи будут неинтересны нашим будущим работодателям. В этом году мы открываем 8 новых квалификаций в рамках 7 специальностей – как на уровне профтехобразования, так и на уровне среднего специального образования. Наш педагогический колледж в этом году открывает по специальности «Воспитательная работа» подготовку педагогов-организаторов. То есть такой профессии раньше не было, хотя была должность.

Профессия очень востребована в наших учреждениях общего и среднего образования. Мы таким образом и здесь будем кадровые вопросы решать. В системе профессионального образования, безусловно, ключевую роль играет мастер производственного обучения. Это, по сути, тот человек, от которого зависит, станет ли судьбой нашего выпускника та профессия, по которой он учился. Здесь есть определенный дефицит в мастерах производственного обучения в наших колледжах. И вот уже третий колледж коммунальной собственности города Минска в 2025 году откроет подготовку мастеров производственного обучения. Это будет строительный колледж, и именно по профилю строителей мы будем готовить мастеров производственного обучения. То есть каждый год меняется система квалификаций и специальностей в колледже Минска.