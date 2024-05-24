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В Минске прошёл тематический флешмоб в преддверии вступительной кампании

24 мая 2024 17:38
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В 2024 году свыше 20 тысяч столичных выпускников 9-х классов получат базовое образование. Чтобы помочь ребятам определиться с будущей профессией, в городе организован ряд профориентационных мероприятий, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске прошёл тематический флешмоб в преддверии вступительной кампании-1

Так, в одном из торговых центров Минска прошел тематический флешмоб. Он объединил учащихся 19 столичных колледжей, а также абитуриентов средних специальных учебных заведений. В преддверии вступительной кампании ребята смогли познакомиться со специальностями, которые сегодня представлены в столичных колледжах. А также задать все интересующие вопросы представителям учебных заведений.

В Минске прошёл тематический флешмоб в преддверии вступительной кампании-4

Анастасия Муковозчик, учащаяся Минского государственного колледжа легкой промышленности и комплексной логистики:
Готовили мы это около месяца. Выступили с флешмобом очень красивым. Мы были счастливы тут оказаться, проделали эту работу очень долго.

В Минске прошёл тематический флешмоб в преддверии вступительной кампании-7

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Это еще один способ показать, что колледжи Минска сегодня – это современные учреждения образования с хорошей базой, хорошими мастерскими, которые дают гарантированную профессию, причем выпускники колледжа получают сегодня не одну, а несколько профессий, это достойная заработная плата.

Ежегодно около 40 % выпускников 9-х классов выбирают поступление в средние специальные учебные заведения. Отметим, в 2024 году для желающих подать документы в колледж вступительная кампания начнется 20 июля.

# Вступительная кампания # общество # Людмила Борисенко # Новости Минска и Минской области

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