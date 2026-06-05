В ФРГ заявили об угрозе обороноспособности страны из-за дефицита запчастей для военной техники

Обороноспособность Германии оказалась под угрозой. Немецкие СМИ сообщают о критической нехватке в армии запчастей для военной техники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего проблем с крупными сухопутными машинами, включая самоходные артиллерийские установки. За прошедший месяц меньше половины всех гаубиц находились в боеготовом состоянии, столько же бронированных машин были в ремонте. После интенсивных учений готовность некоторых видов техники падает примерно до 30 %, хотя норма составляет 70. В отчете СМИ также указали на нехватку квалифицированных кадров, слабую инфраструктуру и ненадежные цепочки поставок.