Прямой эфир

Лукашенко заявил о готовности к возобновлению разнопланового партнерства с Данией

05 июня 2026 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко заявил о готовности к возобновлению разнопланового партнерства с Данией ради стабильности и устойчивого развития государств и региона в целом. Об этом говорится в поздравлении белорусского лидера народу Королевства Дания с Днем Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко заявил о готовности к возобновлению разнопланового партнерства с Данией-2

«Великая история, богатое культурное наследие и природная уникальность Дании по праву заработали ей титул жемчужины Скандинавии. Уверен, в сегодняшней международной ситуации для Дании, как и для Беларуси, очень важно продолжать мирные традиции взаимоуважительных контактов и доверия между народами», – отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал жителям Дании благополучия, прогресса и процветания.

# Беларусь-Дания # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
МВД: за сутки около 40 тысяч рублей изъято у курьеров телефонных мошенников
05 июня 2026 07:31

МВД: за сутки около 40 тысяч рублей изъято у курьеров телефонных мошенников

В Светлогорске проходит второй день масштабного спортивно-культурного фестиваля «Вытокі»
05 июня 2026 07:24

В Светлогорске проходит второй день масштабного спортивно-культурного фестиваля «Вытокі»

Центральный ботанический сад приглашает на эксклюзивные экскурсии
05 июня 2026 07:23

Центральный ботанический сад приглашает на эксклюзивные экскурсии