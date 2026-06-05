Александр Лукашенко заявил о готовности к возобновлению разнопланового партнерства с Данией ради стабильности и устойчивого развития государств и региона в целом. Об этом говорится в поздравлении белорусского лидера народу Королевства Дания с Днем Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Великая история, богатое культурное наследие и природная уникальность Дании по праву заработали ей титул жемчужины Скандинавии. Уверен, в сегодняшней международной ситуации для Дании, как и для Беларуси, очень важно продолжать мирные традиции взаимоуважительных контактов и доверия между народами», – отметил Президент.
Александр Лукашенко пожелал жителям Дании благополучия, прогресса и процветания.