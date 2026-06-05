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Латвия проводит крупнейшие контртеррористические учения

05 июня 2026 07:55
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Служба государственной безопасности Латвии организовала в порту Вентспилса самые масштабные контртеррористические маневры. В них принимают участие 600 солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия проводит крупнейшие контртеррористические учения-2

Подобные тренировки проходят впервые. В учениях задействованы представители более 20 латвийских ведомств, коллеги из эстонской Службы внутренней безопасности, военнослужащие многонациональной бригады НАТО, а также наблюдатели из Украины и Польши. Военные отрабатывают алгоритмы действий в соответствии с государственным планом реагирования на террористические угрозы в отношении судов, портовой инфраструктуры и причалов. 

# Латвия

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